Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach Einbruch in Gaststätte Täter ermittelt

Uslar (ots)

BODENFELDE (stüw.) Am Pfingstmontag, 10.06.2019, kam es in den späten Nachmittagsstunden in Bodenfelde zu einem Einbruch in eine Gaststätte am Kottberg. Nach den bisherigen Erkenntnissen drang ein zunächst unbekannter Täter gewaltsam in die Gaststätte ein und begab sich zu einer Geldkassette in den Privaträumen der Gaststätte. Aus dieser entwendete er mehrere tausend Euro. Danach verließ er die Gaststätte wieder in unbekannte Richtung. Die gemeinsamen ersten polizeilichen Ermittlungen der Spezialisierten Tatortgruppe aus Northeim und der Uslarer Polizei führten zu einem 34-jährigen Mann aus der Gesamtgemeinde Bodenfelde. Er wurde vorläufig festgenommen. Nach seiner Vernehmung, bei der er die Tat einräumte, wurde er wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt. Das entwendete Geld wurde inzwischen aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen der Uslarer Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell