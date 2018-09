POL-PDWO: Schlägerei in der Antoniterstraße

Alzey (ots) - Am Sonntag, den 09.09.2018, wurde gegen 20.30 Uhr der Polizei in Alzey, Antoniterstraße in Höhe des Kronenplatzes, eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass drei bulgarische Männer in einem Café in der Antoniterstraße alkoholische Getränke zu sich genommen haben. Hier sei es aufgrund der Lautstärke zu einem Konflikt mit anderen Gästen gekommen, der sich vor das Café verlagerte. Dort wurde ein 31-jähriger Bulgare von unbekannten Tätern geschlagen und am Kopf verletzt. Die Verletzungen des 31-Jährigen wurden im Krankenhaus versorgt. Bei dem Einsatz wurde die Alzeyer Polizei von der Polizei Kirchheimbolanden und der Diensthundestaffel unterstützt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Alzey

Tel.: 06731/911-256

pialzey@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell