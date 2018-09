POL-PDWO: Täterfestnahme nach versuchtem Raubdelikt

Worms (ots) - Am 08.09.2018 gegen 03:00 Uhr befanden sich zwei aus Worms stammende Jugendliche (16&19) auf dem Heimweg von einer Feier. In der Gaustraße trafen sie auf eine fünfköpfige Gruppe junger Männer, welche sie zunächst in ein freundschaftliches Gespräch verwickelten. Im Verlauf des Gesprächs wurden die beiden Jugendlichen durch die Gruppe plötzlich verbal und körperlich attackiert und nach Wertsachen durchsucht. Ohne Wertsachen zu entwenden forderten die Täter nun die Geschädigten auf zu gehen. Nachdem die Polizei zeitnah verständigt wurde konnten in der Folge alle Täter im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Es handelte sich um fünf junge Männer aus Lampertheim im Alter zwischen 18 und 23. Bei einem der Täter konnten nach der Festnahme durch die Polizei Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Geschädigten wurden durch die Tat leicht verletzt.

