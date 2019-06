Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in Mehring am 26.06.2019

Mehring (ots)

Am Mittwochmorgen, 26.06.19, wurde in Mehring, im Bereich Deierbachstraße Ecke Bachstraße, ein geparkter VW Golf beschädigt. Der Unfallverursacher stieg, nachdem er sich den Fremdschaden angeschaut hatte, in einen grünen VW Passat, älteres Baujahr, mit einem polnischen Kennzeichen und flüchtete von der Unfallstelle. Es wird vermutet, dass der Fahrzeugführer des grünen VW Passat als landwirtschaftlicher Weinberghelfer im Bereich Mehring tätig sein könnte. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Schweich, Telefon 06502 91570 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502 9157-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell