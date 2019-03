Feuerwehr Dortmund

FW-DO: PKW-Brand auf dem Gelände eines Autohandels

Dortmund (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:40Uhr wurde die Feuerwehr zu einem PKW-Brand nach Lindenhorst gerufen. Es stellte sich heraus, dass ein zwischen weiteren PKW stehender Wagen auf dem Gelände eines Autohandels an der Fürst Hardenberg Allee in voller Ausdehnung brannte.

Da das Gelände von einem circa zwei Meter hohen Zaun umgeben, und die Zugänge verschlossen waren, unternahm ein Trupp erste Löschversuche mit einem Strahlrohr vom Bürgersteig aus. Durch den Bau einer Leiterbrücke über den Zaun hinweg konnte die Feuerwehr im weiteren Verlauf einen Trupp unter Atemschutz direkt am Brandherd mit einem zweiten Strahlrohr gezielt einsetzen. Mit dieser Maßnahme konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Fahrzeuge verhindert werden. An fünf weiteren PKW entstand durch die Wärmeeinwirkung nur leichter Sachschaden.

Die Entstehungsursache wird von der Polizei ermittelt

Im Einsatz befanden sich 10 Kräfte der Feuerwache 2 (Eving)

