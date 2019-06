Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Körperverletzung, Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr

Birkenfeld (ots)

Am frühen Samstagmorgen des 29.06.2019 wurde die Polizei Birkenfeld zur Tankstelle -Am Zimmerbach- gerufen, weil sich zwei junge Männer, nach vorherigen Streitigkeiten in einer nahegelegenen Bar, in der Tankstelle schlagen würden. Hierbei kam es neben Körperverletzungen unter den Männern auch zur Sachbeschädigung in der Tankstelle. Einer der alkoholisierten Beteiligten hatte die Örtlichkeit bereits verlassen, der andere blieb zunächst verletzt an der Tankstelle zurück. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab. Polizeiliche Ermittlungen führten zur Wohnanschrift des weiteren Beteiligten. Beide Beteiligten wurden zur Friedlichkeit angehalten und angewiesen, in ihren Wohnungen zu verbleiben. Der verletzte Mann von der Tankstelle war aber weiterhin uneinsichtig und erschien kurz darauf mit seinem Fahrrad auf der Polizeidienststelle. Wegen Trunkenheit im Verkehr wurde ihm darum noch eine Blutprobe entnommen. Mehrere Strafverfahren wurden gegen die Beteiligten eingeleitet.

