Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190701-6: Exhibitionist in Haft - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Mann zeigte sich in schamverletzender Weise zwei Kindern und konnte von einem Busfahrer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Ein 25-jähriger Mann befand sich am Freitag (28. Juni) um etwa 14:00 Uhr zusammen mit anderen Fahrgästen in einem Linienbus in Richtung Hürth ZOB. Zwei Kinder (beide 10) bemerkten, dass er sich ihnen in schamverletzender Weise zeigte und meldeten dies dem Busfahrer. Der 25-Jährige, der zwischenzeitlich bereits ausgestiegen war, wurde bis zum Eintreffen der Polizei von ihm festgehalten. Die Beamten nahmen den polizeibekannten Mann vorläufig fest. Dem Antrag auf Untersuchungshaft der Staatsanwaltschaft Köln folgte am Samstag (29. Juni) ein Haftrichter, der ihn in eine Justizvollzugsanstalt schickte. (bm)

