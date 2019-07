Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190702-2: Lautes Hupen verriet Autoaufbrecher - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Im Stadtgebiet brach der Mann vier BMW auf und stahl die Lenkräder.

Ein 44-jähriger Anwohner des Opalweges wachte am Dienstag (02. Juli) um 04:30 Uhr auf. Er hörte die Hupe seines vor der Wohnanschrift geparkten BMW. Nach dem Blick aus dem Fenster sah er einen Unbekannten, der vom Fahrersitz seines Wagens ausstieg. Der Täter lief in Richtung Ostring davon. Bei genauerer Nachschau stellte der 44-Jährige fest, dass die Dreieckscheibe der hinteren Tür eingeschlagen war. Entwendet wurde nichts aus dem Wagen. Der Geschädigte informierte die Polizei. Drei weitere Geschädigte, die einen BMW besitzen, hatten weniger Glück: Aus einem weiteren BMW, der auf dem Opalweg geparkt war, stahl der Täter das Lenkrad. Auf dem Pletschmühlenweg brach der Täter in der Nacht zwei BMW auf und stahl ein Lenkrad und ein Navigationsgerät.

Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat in der Nacht einen Verdächtigen gesehen und kann Angaben zu ihm machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

