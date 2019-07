POL-REK: 190702-4: Jugendliche entwendeten Quad - Bergheim

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Am Montag (01. Juli) hat ein Zeuge beobachtet, wie drei Jugendliche ein Quad von einem Grundstück schoben.

Gegen 18:30 Uhr fielen dem 52-jährigen Zeugen die drei Jugendlichen (14/14/15) an einem Grundstück in der Van-Gils-Straße auf. Er sah, wie sich das Trio an einem Quad zu schaffen machte und es vom Grundstück schob. Gemeinsam mit der Besitzerin des Fahrzeugs nahm der 52-Jährige die Verfolgung auf. In Höhe einer Tankstelle auf der Aachener Straße holten sie die Jugendlichen ein. Zwei Tatverdächtige flüchteten. Der dritte, 15-jährige Jugendliche blieb mit dem Quad zurück. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen das Trio wegen Diebstahls ein. (nh)

