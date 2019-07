Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - zwei Frauen verletzt

Overath (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Melessen sind am Mittwochnachmittag (17.07.) zwei Frauen (45/42 Jahre) aus Lindlar verletzt worden.

Die 45-Jährige war um 17:05 Uhr mit ihrem Skoda auf der Landstraße von Brombach in Richtung Immekeppel unterwegs. In Melessen musste sie als Rechtsabbieger an der Einmündung anhalten, um sich nach links zu vergewissern, ob die Straße auch frei war. Ein nachfolgender 29-jähriger Sprinter-Fahrer aus Niederkassel erkannte zu spät, dass der Skoda anhielt und fuhr auf.

Die Skoda-Fahrerin und ihre Beifahrerin erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Beide wollten sich selbstständig zum Arzt begeben. Es entstand knapp 3.000 Euro Sachschaden. (rb)

