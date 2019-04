POL-PDNR: Neuwied - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer und DRK-Fahrzeug

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Glück im Unglück hatte gestern ein Fahrradfahrer in Neuwied, der bei einem Zusammenstoß mit einem Krankenwagen verletzt wurde und durch diesen unmittelbar ins Krankenhaus Neuwied verbracht wurde. Von dort aus wurde im Anschluss die Polizei verständigt. Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben, dass der Fahrradfahrer von der Augustastraße kommend, der abknickenden Vorfahrt in die Bahnhofstraße folgen wollte. Das Fahrzeug des DRK befuhr die entgegengesetzte Richtung und wollte an der Einmündung Bahnhofstraße die Vorfahrtstraße geradeaus, weiter in die Augustastraße, verlassen, als es im dortigen Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer kam, der hierbei stürzte und sich verletzte. Er wurde durch die Besatzung des Krankenwagens, zur weiteren Versorgung, sofort ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden nur leicht beschädigt.

