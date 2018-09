POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom Montag, 12.09.2018

Limburg (ots) - 1. Falsche Polizisten erbeuten Bargeld, Lindenholzhausen, An den Krautgärten, 11.09.2018, gg. 12.00 Uhr

(ho)Auf besonders dreiste Art und Weise haben falsche Polizisten gestern Mittag Bargeld von einem 31-jährigen Touristen erbeutet. Die Täter waren in einem zivilen Pkw auf der A 3 unterwegs und fuhren zunächst vor den Audi des Geschädigten. In der Heckscheibe hatten die Täter eine Vorrichtung mit Leuchtschrift installiert, mit der sie dem Geschädigten Anhaltezeichen gaben und anschließend von der Autobahn fuhren. Der 31-jährige Audifahrer folgte dem Zivilwagen bis nach Lindenholzhausen, wo die beiden falschen Polizeibeamten eine fingierte Kontrolle durchführten. Dabei musste der Geschädigte auch eine Tasche aushändigen, in der sich mehrere Tausend Euro Bargeld befanden. Die Täter nahmen das Geld an sich und sagten dem 31-Jährigen, die Sache auf der Dienststelle genauer überprüfen zu müssen. Der Geschädigte folgte dem Pkw zunächst noch, verlor die Täter dann aber aus den Augen und Diebe waren mitsamt seiner Barschaft verschwunden.

Einer der Männer wurde als 1,80 Meter groß, ca. 30 bis 40 Jahre alt, mit kurzen, blonden Haaren und muskulöser Figur beschrieben. Der Mann trug ein T-Shirt mit der Rückenaufschrift "POLIZEI", hatte eine Schusswaffe, Handschellen und andere Ausrüstungsgegenstände am Koppel und sprach deutsch. Sein Komplize sei ebenfalls ca. 1,80 Meter groß, ca. 30 bis 40 Jahre alt, muskulös und habe kurze, schwarze Haare. Er trug die gleiche "Polizeiausrüstung" wie sein Komplize und sprach ebenfalls deutsch. Hinweise zu dem Fahrzeug der Täter konnte der Geschädigte nicht geben.

Die Limburger Kriminalpolizei hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber und mögliche weitere Geschädigte der falschen Polizisten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Wohnung durchsucht, Bad Camberg, Würges, Schulstraße, Dienstag, 11.09.2018, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(fs)Im Laufe des Dienstagnachmittags sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Schulstraße eingebrochen. Unter Anwendung massiver Gewalt drangen die Täter in die Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Mit Diebesgut von nur geringem Wert gelang den Tätern im Anschluss an die Tat unerkannt die Flucht. Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

3. Fahrzeugscheibe beschädigt, Runkel, Dehrn, Dienstag, 11.09.2018, 13:05 Uhr bis 13:55 Uhr

(fs)Ein am Waldrand in Dehrn geparkter, schwarzer, Porsche Panamera wurde im Laufe des Dienstagmittags durch bislang unbekannte Täter derart beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstanden ist. Die Tat geschah mutmaßlich, als die Fahrerin des Wagens gerade mit ihrem Hund im Wald spazieren war. Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

3. Unfallfahrer flüchtet, Limburg a.d. Lahn, Westerwaldstraße, Dienstag, 11.09.2018, 20:05 Uhr bis 22:50 Uhr

(fs)Am Abend des Dienstages ereignete sich auf der Westerwaldstraße im Limburg ein Verkehrsunfall, durch den ein Sachschaden in Höhe von ca.1.800 Euro entstanden ist. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein bislang unbekannter Pkw die Westerwaldstraße in Fahrtrichtung "Alte Lahnbrücke". Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pkw von der Fahrbahn nach rechts ab und fuhr gegen ein Verkehrsschild, wodurch dieses vollständig umknickte. Mutmaßlich aufgrund der vorangegangen Kollision prallte der Pkw dann gegen den Kotflügel eines am Straßenrand geparkten VW Multivan und beschädigte diesen. Im Anschluss flüchteten der oder die Unfallverursacherin samt Pkw in unbekannte Richtung. Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

