POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 10.09.2018

Limburg (ots) - 1. Ertappte Einbrecher flüchten, Bad Camberg, Bahnhofstraße, Sonntag, 09.09.2018, 05.40 Uhr

(si)Ertappte Einbrecher ergriffen in der Nacht zum Sonntag in der Bahnhofstraße in Bad Camberg unerkannt die Flucht. Zeugen waren, gegen 05.40 Uhr, durch Geräusche auf den Einbruch in eine Gaststätte aufmerksam geworden. Als die Unbekannten bemerkten, dass sie ertappt worden waren, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Bahnhof. Die Täter hatten zuvor versucht ein Fenster der Lokalität aufzuhebeln und dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Kühlwagen aufgebrochen, Elz, Parkplatz hinter Reithalle, Dienstag, 04.09.2018 bis Samstag, 08.09.2018

(si)Im Laufe der letzten Woche hatten es Einbrecher auf einem Parkplatz hinter einer Reithalle in Elz auf einen Kühlwagen abgesehen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam das Vorhängeschloss der Hecktür des Anhängers und entwendeten aus diesem mehrere Getränkekisten, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter Telefon (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Dreister Betrüger rufen an, Bad Camberg, Freitag, 07.09.2018, 14.00 Uhr

(si)Ein dreister Betrüger hat sich am frühen Freitagnachmittag telefonisch bei einer Seniorin in Bad Camberg gemeldet. Der Mann gab sich als ein Mitarbeiter des Hausnotrufes der Dame aus und wollte die Frau durch geschicktes Ausfragen zur Herausgabe ihrer Bankdaten bringen. Doch die Frau reagierte genau richtig und beendete das Telefonat. Ein Rückruf bei der Telefonnummer des Hausnotrufes bestätigte dann den Verdacht der Seniorin, dass es sich bei dem Anrufer um einen Betrüger gehandelt hatte. Die Polizei rät:

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Auflegen sollten Sie, wenn:

- Sie nicht sicher sind, wer anruft. - Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt. - Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. - Sie der Anrufer unter Druck setzt. - Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

4. Auseinandersetzung in Schnellrestaurant, Limburg, Brüsseler Straße, Samstag, 08.09.2018, 03.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Samstag meldeten mehrere Zeugen der Polizei eine Auseinandersetzung in einem Schnellrestaurant in der Brüsseler Straße im Limburger ICE Gebiet. Vor Ort konnten die Polizeibeamten drei Männer im Alter von 19, 21 und 22 Jahren antreffen, welche angaben von mehreren Personen geschlagen und geschubst worden zu sein. Dabei seien zwei Personen des Trios leicht verletzt worden. Wie es genau zu der Auseinandersetzung kam, steht derzeit noch nicht fest. Laut den Angaben des Trios soll ein Angreifer etwa 22 Jahre alt gewesen sein und kurze dunkle Haare gehabt haben. Bekleidet sei die Person mit einer Jeans gewesen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Einbruch in Einfamilienhaus, Beselich-Heckholzhausen, Steingasse, Donnerstag, 06.09.2018, 13.30 Uhr bis Freitag, 07.09.2018, 13.30 Uhr

(si)Zwischen Donnerstag und Freitag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Steingasse in Heckholzhausen ein. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf, wodurch die Tür zu Boden fiel und die Glasscheibe zersprang. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher augenscheinlich vom Tatort ohne das Gebäude betreten zu haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Gartenzaun bei Unfallflucht beschädigt, Hadamar-Niederhadamar, Bornwiese, Samstag, 08.09.2018, 23.30 Uhr bis Sonntag, 09.09.2018, 17.15 Uhr

(si)Zwischen Samstag und Sonntag wurde in der Straße "Bornwiese" in Niederhadamar ein Gartenzaun bei einer Unfallflucht beschädigt. Augenscheinlich kam ein bisher unbekanntes Fahrzeug von der Fahrbahn ab und touchierte den Zaun, bevor der Fahrer samt Fahrzeug unerkannt die Flucht ergriff. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

7. Unbekanntes Fahrzeug fährt gegen Verteilerkasten, Hünfelden-Kirberg, Hünfeldener Höhe, Samstag, 08.09.2018, 00.00 Uhr bis Sonntag, 09.09.2018, 08.40 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug in der Straße "Hünfeldener Höhe" in Kirberg einen Verteilerkasten. Der Flüchtige befuhr augenscheinlich mit seinem Fahrzeug die "Hünfeldener Höhe" in Fahrtrichtung Kirberg, als der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte das bisher unbekannte Fahrzeug die Abdeckung des Verteilerkastens. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell