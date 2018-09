POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 09.09.2018

Limburg (ots) - Kriminalitätslage:

1. Einbruch in Augenoptikergeschäft Tatort: 65550 Limburg-Linter, Mainzer Straße Tatzeit: Freitag, 07.09.2018, 18:00 Uhr bis Sonntag, 09.09.2018, 05:40 Uhr Im Tatzeitraum drangen Einbrecher in ein Augenoptikergeschäft in Linter ein. Die unbekannten Täter schlugen die Scheibe der Eingangstür ein, betraten durch diese das Geschäft und entwendeten Sonnenbrillen im Wert von ca. 6.000 EUR. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Kennzeichendiebstahl Tatort: 65554 Limburg-Ahlbach, Am Sportplatz 7 Tatzeit: Freitag, 07.09.2018, 18:00 Uhr bis Samstag, 08.09.2018, 15:30 Uhr Unbekannte entwendeten an einem geparkten Lkw, VW das hintere amtliche Kennzeichen: AK-PZ 500. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrslage:

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Tatort: 65589 Hadamar-Niederzeuzheim, Untergasse 35 Tatzeit: Samstag, 08.09.2018, 18:45 Uhr Zur Tatzeit streifte ein Rollerfahrer einen geparkten Pkw, Hyundai. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 entgegen.

