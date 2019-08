Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040819-734: Geparktes Auto übersehen

Engelskirchen (ots)

Erheblich alkoholisiert hat ein 23-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen (4. August) in Engelskirchen-Loope einen geparkten PKW gerammt. Der Mann aus Engelskirchen hatte gegen 00.15 Uhr in der Straße "Auf dem Langenfeld" ein am Fahrbahnrand parkendes Auto zu spät wahrgenommen und war auf das Heck des Wagens aufgefahren; den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme führte der 23-Jährige einen Alkoholvortest durch, der einen Wert von über 1,8 Promille anzeigte, was die Entnahme einer Blutprobe zur Folge hatte.

