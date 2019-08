Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 050819-739: Zeugin vertreibt Automatenaufbrecher

Wiehl (ots)

Einen Automatenaufbrecher hat eine Zeugin gegen drei Uhr am Sonntag (4. August) in der Büttinghausener Straße überrascht. Der Mann war offenbar gerade damit beschäftigt einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln, als die Zeugin sich näherte. Daraufhin nahm dieser Reißaus und flüchtete in Richtung Untere Dorfstraße und von dort aus in ein Waldgebiet. Der etwa 180 cm große, sportlich gebaute und auf etwa 18 Jahre alt geschätzte Täter war mit einer grauschwarzen Jogginghose, einem grauen Pullover und einer schwarzen Kappe bekleidet; er führte einen dunklen Turnbeutel mit. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

