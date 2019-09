Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190916 - 981 Frankfurt/Köln: 78-Jähriger wird vermisst - Polizei sucht Zeugen (FOTOS)

Frankfurt (ots)

(em) Seit Freitag, den 13. September 2019 wird Herr Ilija Ivankovic vermisst. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich dringend zu melden!

Herr Ivankovic wollte bereits am Donnerstagnachmittag (12. September 2019) mit seinem schwarzen Opel Omega, Kennzeichen: F-IT1807, von Kroatien zurück nach Frankfurt am Main fahren. Zuletzt soll er sich am Freitag gegen 07.30 Uhr morgens im Bereich Köln-Ostheim aufgehalten haben. Anschließend verliert sich seine Spur.

Der Vermisste wirkte zuletzt stark desorientiert und hilflos. Der 78-Jährige ist herzkrank und benötigt dringend Medikamente.

Er ist ca. 175 cm groß, ca. 110 kg schwer und hat einen grauen Haarkranz. Als er zuletzt gesehen wurde, war er mit einer Jeanshose, einem weißen Polo-Shirt (siehe Foto) und einer schwarzen Jacke bekleidet. Gegebenenfalls führt er eine schwarze Bauchtasche mit sich.

Wer hat den 78-jährigen Herrn Ivankovic und/oder sein Auto gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51199 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

