Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190222 - 211 Frankfurt-Bahnhofsviertel/Griesheim: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(em) Mittwochabend (20.02.2019) hat die Frankfurter Polizei einen mutmaßlichen 46-jährigen Drogendealer vorläufig festgenommen. Bei ihm wurden Betäubungsmittel in nicht geringer Menge aufgefunden.

Kurz nach 21.00 Uhr fiel einer Streife der Stadtpolizei im Bereich Düsseldorfer Straße, Ecke Niddastraße ein Mann auf. Dieser versuchte sich schnellen Schrittes zu entfernen, als er die uniformierten Polizisten erblickte. Im Nu hatte die Streife den 46-Jährigen eingeholt. Im Zuge der Kontrolle des Mannes, wurden knapp 25 Gramm Haschisch, knapp 11 Gramm Marihuana, welches jeweils in kleine Plastiktüten verpackt war, sowie rund 100 Euro Bargeld bei ihm aufgefunden. Der Tatverdächtige wurde anschließend den Beamten der Frankfurter Polizei übergeben und die Drogen sowie das Geld beschlagnahmt.

In der Wohnung des mutmaßlichen Drogenhändlers wurde der Rauschgifthund schnell fündig: Die Polizisten beschlagnahmten weitere 130 Gramm Haschisch. Zudem wurden bei dem Mann zwei Mobiltelefone aufgefunden, welche als gestohlen gemeldet wurden. Auch diese wurden beschlagnahmt.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie wegen des Verdachts der Hehlerei. Der mutmaßliche Täter wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

