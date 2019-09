Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190916 - 980 Frankfurt-Nordend: Festnahme eines falschen Polizeibeamten

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (15.09.2019) hatten es falsche Polizeibeamte auf das Vermögen eines 68-Jährigen abgesehen. Ihr Unterfangen mündete dank des besonnenen Handelns des Mannes in einer Festnahme.

Nachmittags wurde der 68-Jährige von den vermeintlichen Polizisten telefonisch kontaktiert. Eine Einbrechergruppierung habe es auf seine Wertsachen abgesehen. Es sei unabdingbar, dass die "Polizei" sein Hab und Gut abholt und sicher verwahrt; andernfalls könne man keine Sicherheit garantieren. Für abends vereinbarte man einen Termin, um das Bargeld und den Schmuck abzuholen. Tatsächlich erschien gegen 19.30 Uhr ein "Kriminalbeamter", bekleidet mit einer Art "Uniform", nahm die Wertgegenstände an sich und zog erfreut von dannen. Seine Freude wurde jedoch schnell getrübt. Kaum hatte er das Haus verlassen, nahm ihn die Polizei in Empfang. Der 68-Jährige hatte die Masche durchschaut und die Polizei alarmiert. Dank seines couragierten Handelns, gelang die Festnahme des Tatverdächtigen.

Der 46-jährige mutmaßliche Täter wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Mangels Haftgründen musste der Mann nach Rücksprache mit der Justiz wieder entlassen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

HINWEIS: Immer wieder rufen Täter gezielt ältere Menschen an, um Geld und Schmuck zu erbeuten. In der Regel kontaktieren sie die Opfer telefonisch und setzen sie mit einer erfundenen Geschichte unter Druck. Anschließend werden die Wertgegenstände von einem vermeintlichen Polizisten abgeholt.

Bitte beachten Sie:

- Die Polizei fragt niemals nach Geld oder Wertgegenständen und/oder bittet um die Herausgabe ebendieser!

- Legen Sie bitte sofort auf! Führen Sie das Gespräch nicht fort!

- Rufen Sie nach dem Auflegen umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110 an!

