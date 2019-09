Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Hopsten (ots)

Am Mittwoch (28.08.2019), gegen 11.15 Uhr, missachtete ein bislang unbekannter Autofahrer in Hopsten an der Haus-Nieland-Straße Ecke Bunte Straße die Vorfahrt eines 82-jährigen Radfahrers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er dem Fahrzeug aus und kam daraufhin in einem Beet zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht an der Stirn. Ohne sich weiter um den verunfallten Radfahrer zu kümmern, entfernte sich der Fahrer vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Pritschenwagen mit heller Farbe gehandelt haben. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451-15-4315.

