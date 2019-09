Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Altenberge, Rheine, Körperverletzungen

Emsdetten, Altenberge, Rheine (ots)

Ort: Emsdetten, Mühlenstraße Zeit: Samstag, 31.08.2019, 00.15 Uhr Nach einem kurzen verbalen Auseinandersetzung und Beleidigungen, ist ein 18-Jähriger von einem Unbekannten geschlagen worden. Der 18-Jährige ging zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte flüchtete danach mit zwei weiteren Personen, männlich und weiblich, Richtung Deitmars Hof. Er war 17 bis 20 Jahre alt, cirka 190 cm groß, südländischer Typ. Bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Ort: Altenberge, Hanseller Straße Zeit: zwei Einsätze: 01.09.2019, 00.30 Uhr und 03.25 Uhr Um 00.30 Uhr sollte es zu einer Schlägerei gekommen sein. Drei 16, 17 und 18 Jahre alte Beschuldigte hatten den Schilderungen zufolge auf einen 20-Jährigen eingeschlagen. Als dieser am Boden lag, sollen sie noch auf den am Boden liegenden eingetreten haben. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Um 03.25 Uhr hat ein junger Mann eine Jugendliche belästigt. Als er vom Securitypersonal herausgeführt werden sollte, wehrte er sich und bedrohte und beleidigte die Mitarbeiter.

Ort: Rheine, Kolpingstraße Zeit: Samstag, 31.08.2019, 03.00 Uhr Es wurde eine verletzte Person gemeldet. Es wurde ein alkoholisierter, im Gesicht verletzter Mann angetroffen. Dieser gab an, vor der dortigen Lokalität von drei Personen geschlagen worden zu sein. Weitere Erkenntnisse konnten nicht gewonnen werden. Der 30-jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

