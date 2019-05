Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Gegrillt und ausgebrannt

Mittwochnacht entstand in Ehingen ein Schaden von rund 25.000 Euro.

Gegen 2.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Rißstraße aus. Aus einem Unterstand in einem Garten schlugen Flammen. Die Rettungskräfte löschten das Feuer. Der Unterstand samt Photovoltaikanlage brannte jedoch völlig aus. Auch die angrenzenden Garagen wurden beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Bewohner am Abend einen Grill untergestellt. Vermutlich befand sich noch Glut im Grill, welche sich nochmals entzündete.

Tipps zum Schutz vor den Brandgefahren beim Grillen gibt es beim Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg unter https://www.fwvbw.de/fuer-ein-sicheres-grillvernuegen

