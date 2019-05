Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Dachstuhl brennt

Fünf Bewohner konnten sich am Mittwoch in Gerhausen in Sicherheit bringen.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr rückte die Feuerwehr in die Hauptstraße aus. Dort stand der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen. Die Rettungskräfte löschten das Feuer. Die fünf Bewohner hatten sich in Sicherheit bringen können. Ein 46-Jähriger kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Den Sachschaden an dem Gebäude schätzt die Polizei auf ungefähr 50.000 Euro. Die Ermittler suchen nun nach der Brandursache.

++++0815148

Claudia Kappeler, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell