Polizei Braunschweig

POL-BS: Aufmerksamer Ladendetektiv beobachtet Ladendiebinnen

Braunschweig (ots)

23.02.2019, 14.08 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Dank des Ladendetektives konnten am frühen Samstagnachmittag zwei Ladendiebinnen überführt werden.

Der 51-Jährige beobachtete in einem Bekleidungsgeschäft in der Münzstraße zwei Frauen im Alter von 22 und 24. Beide nahmen diverse Bekleidungsgegenstände zur Anprobe mit in die Kabinen. Als sie kurze Zeit später zurückkehrten, hatten sie keine der Kleidungsstücke mehr bei sich.

Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei staunte die Streife nicht schlecht. Im Kinderwagen und in einer mitgeführten Tasche fanden sie Diebesgut im Wert von fast 400,- Euro.

Die zwei Beschuldigten gaben den Diebstahl in ihrer Vernehmung zu. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell