Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Schapen - Täterfahrzeug auf der Autobahn angehalten

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Schapen / BAB 39 22.02.2019, 17.30 bis 19.30 Uhr

Noch bevor die Geschädigten von ihrem Unglück erfuhren, hatte die Polizei den Täter schon gefunden - allerdings nur kurz.

Als ein 44-Jähriger am Freitagabend sein Haus verließ, ahnte er noch nicht, dass Unbekannte die Gelegenheit nutzen würden, um in das Einfamilienhaus einzubrechen. Erst als er zurückkam, stellte er fest, dass das gesamte Haus durchwühlt worden war. Zettel, Ordner und Bekleidung lagen auf dem Boden. Türen von Schränken sowie Schubladen waren geöffnet. Nur die Kinderzimmer und der Dachboden schienen unberührt.

Gemeinsam mit der Polizei entdeckte er, dass der oder die Einbrecher die Terrassentür aufgehebelt hatten, um dann Laptops, Bargeld und eine Sammlung von DM-Münzen und -Scheinen zu entwenden.

Der Schaden bewegt sich im vierstelligen Bereich.

Zeitgleich stellte eine Polizeistreife auf der A 39 einen BMW fest, der in Richtung Süden fuhr. Eine routinemäßige Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass dieses als gestohlen gemeldet war.

Die Polizeibeamten fuhren vor das betreffende Fahrzeug, um ihm ein Haltezeichen zu geben und einer Kontrolle zu unterziehen. Doch der Fahrer des BMWs hielt abrupt auf dem Seitenstreifen an, setzte sogar noch zurück und flüchtete fußläufig in die Feldmark. Trotz sofortiger Verfolgung gelang es dem Mann in der Dunkelheit zu entkommen. Auch ein eingesetzter Hubschrauber konnte den Mann nicht nicht mehr ausfindig machen.

Den Grund seiner Flucht fanden die Polizisten im Fahrzeuginneren. Hier lagen unter anderem die in Schapen entwendeten Laptops sowie eine Münzsammlung.

So wurde nicht nur ein Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahls eingeleitet, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes, wegen Urkundenfälschung und unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell