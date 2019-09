Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte schlagen die Scheiben von mehr als 30 Fahrzeugen ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Senne - In der Nacht auf Mittwoch, den 11.09.2019, kam es zu zahlreichen Fahrzeugaufbrüchen. Zum Teil erbeuten die Täter Wertgegenstände.

Zwischen 23:00 Uhr, 10.09.2019, und 02:00 Uhr, 11.09.2019, schlugen unbekannte Täter mehrere Seitenscheiben ein. An manchen Fahrzeugen zesplitterten mehrere Scheiben. Betroffen waren Autos an der Concarneaustraße, dem Jaspersweg, dem Feuerbachweg, dem Kürschnerweg, dem Hafnerweg, dem Johann-Fichte-Weg und den Straßen Am Flugplatz und Am Grundgreiben. Bei den Fahrzeugen handelte es sich unter anderem um einen VW Golf, einem Suzuki Vitara, einem Ford Focus, einem VW Polo, einem Hyundai, einem Skoda Rapid, einem Nissan Almera und einem VW Passsat. Die Täter durchwühlten einige Fahrzeuge auf der Suche nach Wertgegenständen. Die Beute fiel sehr unterschiedlich aus und reichte vom Kaugummi, über Kleingeld bis zu einer wertvollen Münze und einem Laptop.

Zeugenhinweise zu den Fahrzeugeinbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521-5450 entgegen.

