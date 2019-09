Polizei Bielefeld

POL-BI: Wichtige Zeugenhinweise - Polizisten schnappen PKW-Aufbrecher

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gellershagen-

Am Mittwoch, den 11.09.2019, informierten Zeugen die Polizei über eine Gruppe von PKW-Aufbrechern in der Schloßhofstraße. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei acht Tatverdächtige fest.

Zwei 24-jährige Anwohner bemerkten gegen 00:40 Uhr auf der Schloßhofstraße mehrere verdächtige Personen. Sie beobachteten, wie diese an einem geparkten PKW eine Scheibe einschlugen und sich einzelne Personen in das Fahrzeug setzten. Während die Zeugen die Polizei anriefen, flüchteten die Täter in Richtung Dürerstraße.

Polizisten fassten auf einem Spielplatz an der Schloßhofstraße eine Personengruppe, auf die die Täter-Beschreibung zutraf. Bei den vorläufig Festgenommenen handelte es sich um eine Bielefelderin, eine Gütersloherin und sechs Bielefelder im Alter von 13 bis 18 Jahren. Die Beamten stellten anschließend im Umfeld fünf beschädigte Fahrzeuge fest. Strafverfahren sind eingeleitet.

