Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Zwei Radfahrerinnen bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Donnerstagmorgen (06.06.2019) kam es im Einmündungsbereich von Gotenstraße und Yorckstraße in Plittersdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei 15 und 16 Jahre alte Radfahrerinnen leicht verletzt wurden.

Zur Unfallzeit gegen 08:20 Uhr fuhren beide in einer neunköpfigen Radfahrergruppe auf der Gotenstraße in Richtung Plittersdorf. An der Einmündung der Yorckstraße missachtete der Fahrer eines schwarzen Autos die Vorfahrt der Gruppe und bog in die Gotenstraße ein. Der erste Radfahrer musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Die zwei in der Gruppe nachfolgenden Radfahrerinnen registrierten dies zu spät, fuhren aufeinander auf und kamen zu Fall. Dabei verletzten sie sich leicht. Der Fahrzeugführer des schwarzen Pkw soll seine Fahrt unmittelbar fortgesetzt haben, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Person am Steuer kann bislang nicht näher beschrieben werden. Auch zum Fahrzeug liegen keine weiteren Beschreibungsmerkmale vor.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Pkw sowie zur Identität des Unfallverursachers machen können, werden gebeten sich unter 0228 15-0 zu melden.

