POL-BI: PKW-Fahrer fährt Fußgängerin an - Zeugin gesucht

Bereits am Mittwoch, den 04.09.2019, fuhr ein BMW-Fahrer beim Verlassen eines Tankstellengeländes an der Jöllenbecker Straße, nahe der Westerfeldstraße, eine Fußgängerin an. Die Polizei sucht eine Zeugin.

Gegen 15:15 Uhr ging eine 33-jährige Bielefelderin auf dem Gehweg der Jöllenbecker Straße in Richtung stadteinwärts. Ein BMW-Fahrer fuhr von dem Tankstellengelände und hielt auf dem Gehweg an, so dass die Fußgängerin weiter ging. Als sie sich vor dem Wagen befand, fuhr der Fahrer los. Der Wagen touchierte die Frau und sie stürzte. Eine andere Fußgängerin riss die Beifahrertür auf und konnte den BMW-Fahrer zum Halten bewegen. Die Polizei sucht diese Zeugin.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

