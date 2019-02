Polizei Essen

POL-E: Essen: Diebes-Duo mit "Klauschürze" im Supermarkt unterwegs - Polizei nimmt zwei Frauen fest

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Zwei Diebinnen versuchten am vergangenen Montag, 25. Februar gegen 15:40 Uhr, mehrere Artikel eines Supermarktes an dem Berthold-Beitz-Boulevard mittels einer "Klauschürze" zu stehlen. Ein Ladendetektiv beobachtete im Supermarkt wie eine der zwei tatverdächtigen Frauen (23 J. und 49 J.), die Waren unter ihre Kleidung steckte. Dabei fiel eine sogenannte "Klauschürze" zu Boden. Eine "Klauschürze" ist ein präparierter Beutesack, der unter der Kleidung getragen wird und von den Stehlenden mit Diebesgut gefüllt wird. Im vorliegenden Fall soll sich der Gesamtwert der gestohlenen Artikel im dreistelligen Bereich befinden. Nachdem die "Klauschürze" zu Boden viel, verstaute die 49-jährige mutmaßliche Diebin die darin befindlichen Artikel in einem mitgeführten Einkaufskorb und entfernte sich ohne den Korb. Nachdem sie den Kassenbereich verlassen hat, griff eine bereits zuvor informierte Beamtin die Flüchtige auf und durchsuchte sie. Die Durchsuchung brachte die "Klauschürze" zum Vorschein, die die Polizisten daraufhin sicherstellten. Ebenfalls gelang es der eingesetzten Streifenbesatzung die 23-jährige Komplizin beim Verlassen des Kassenbereiches zu schnappen. Diese trug in ihrer Unterwäsche diverse Kosmetikartikel. Die Beamten sicherten das Videomaterial der Überwachungskamera, welches das mutmaßliche Diebes-Duos während ihrer Tatausführung zeigt. / AL

