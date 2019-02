Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Trio überfällt Massagesalon - Zeugen gesucht

Essen

45481 MH.-Saarn: Am Sonntag, 24. Februar um 23:15 Uhr, haben drei bislang unbekannte Tatverdächtige unter Vorhalt von Schusswaffen einen Massagesalon auf der Luxemburger Allee überfallen.

Eine 36-jährige Angestellte wollte die Eingangstür gerade abschließen, als sie die drei Männer in den Innenraum zurückstießen. Die Frau fiel zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Die mutmaßlichen Räuber bedrohten sie mit zwei Schusswaffen und zerrten sie an den Händen, um sie in den hinteren Teil des Salons zu zwingen. Dann entwendeten sie eine Metallkassette und flohen anschließend mit ihrer Beute.

Die drei Männer wurden als "Südländer" beschrieben. Sie sollen etwa 170 cm groß sein. Einer von ihnen trug eine Jacke mit Camouflage-Muster, ein anderer Tatverdächtiger einen schwarzen Pullover.

Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen und zur Fluchtrichtung des Trios nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

