Polizei Essen

POL-E: Essen: Räuber greift schlafende Seniorin an - Polizei fragt Anwohner nach verdächtigen Beobachtungen

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck: In der Nacht von Freitag auf Samstag (Sa., 23.2., 3.10 Uhr) griff ein unbekannter Eindringling auf der Wüstenhöferstraße in Borbeck eine Seniorin in ihrer Wohnung an.

In ihrem Bett liegend, bemerkte die zuvor schlafende Frau plötzlich einen Unbekannten in ihrem Zimmer. Schreiend forderte sie den Mann auf, die Wohnung sofort zu verlassen. Der mit südländischem Dialekt sprechende Räuber forderte mehrfach: "Geld! Gib mir dein Geld!"

Mit ihrer am Bett stehenden Gehhilfe schlug die resolute Essenerin daraufhin auf den Räuber ein, der mit Reizgas die wehrhafte Frau besprühte. Mit Geld aus dem Portmonee und Schmuck flüchtete er aus der Wohnung, die zwischen der Preisstraße und der Veledastraße liegt.

Das ermittelnde Raubkommissariat hofft auf Hinweise aufmerksamer Anwohner und Passanten, die Hinweise zu dem flüchtenden Räuber machen können oder bereits zuvor verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Essener Polizei unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell