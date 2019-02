Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Straßenraub im Hinterhof - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45468 Mülheim a.d. Ruhr: Vier Tatverdächtige beraubten am Sonntagabend (25. Februar) einen 16-Jährigen in einem Hinterhof an der Heißener Straße.

Gegen 20.20 Uhr befand sich der Mülheimer fußläufig auf der Heißener Straße in Richtung Scheffelstraße, unmittelbar nach dem "Eppinghofer Kreisel", als er von vier Heranwachsenden angesprochen und in einen dortigen Hinterhof gedrängt wurde.

Im Hinterhof schlug ihn einer aus der Gruppe zweimal mit der Faust ins Gesicht. Durch die Wucht stürzte der 16-Jährige zu Boden. Am Boden liegend trat derselbe Jugendliche ihm erneut in die linke Körperseite. Ein zweiter Tatverdächtiger raubte ihm dann die Geldbörse samt Inhalt und zwei Mobiltelefone.

Die anderen beiden Tatverdächtigen standen vermutlich an der Heißener Straße, an der Ecke zum Hinterhof, "Schmiere". Gemeinsam flüchteten die vier Tatverdächtigen über die Heißener Straße in östliche Richtung.

Der 16-Jährige schleppte sich in eine nahe gelegene Gaststätte und bat die dortigen Gäste die Polizei zu informieren.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Raubüberfall geben können. Möglicherweise sind Ihnen die beiden Personen aufgefallen, die an der Heißener Straße "Schmiere" standen. Etwaige Zeugen melden sich bitte bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0. /JH

