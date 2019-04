Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Munitionsfund im Mülleimer

Heilbronn (ots)

Einen ungewöhnlichen Fund machte am Freitagabend (12.04.2019) gegen 21.45 Uhr ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn in einer Wageneinheit in den Abstellanlagen des Heilbronner Hauptbahnhofs. Im Mülleimer des Zuges fand der 45-jährige Mann insgesamt 39 Browning Patronen des Kalibers 7,65mm auf. Alarmierte Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn stellten die aufgefundene Munition sicher und übergaben diese zur Verwertung an Spezialkräfte der Bundespolizei.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell