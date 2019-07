Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Brandursache des Brandes eines Einfamilienhauses geklärt

Birkenfeld (ots)

Die Ursache des Vollbrandes eines Einfamilienhauses in Birkenfeld in der Nacht zum 17.07.2019 konnte mittlerweile durch die Kriminalpolizei Idar-Oberstein geklärt werden. Es konnte ermittelt werden, dass es in der Stromverteilung des Hauses zu einem technischen Defekt kam, welcher in der Folge brandauslösend war. Der Sachschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt, das Haus ist vermutlich nicht mehr bewohnbar. Glücklicherweise waren zum Zeitpunkt der Brandentstehung keine Personen im Anwesen gewesen.

