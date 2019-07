Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Brand eines Einfamilienhauses

Birkenfeld (ots)

Am 17.07.2019 gegen 00:00 Uhr geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Königsgasse in Birkenfeld aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Das Anwesen kann derzeit nicht betreten werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Höhe des Sachschadens liegt ersten Einschätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Idar-Oberstein, Hoppstätten und Birkenfeld, der Rettungsdienst sowie Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Birkenfeld, Idar-Oberstein und der Kriminalpolizei.

