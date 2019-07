Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte brechen in Büro und Gaststätte ein

Bisher unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende 12. - 14. Juli, in ein Büro in der Maximinstraße eingebrochen und haben ein Fahrrad entwendet. Nach den bisherigen Ermittlungen gelangten sie durch eine Tordurchfahrt in den Hinterhof des Gebäudes, wo sie ein Fenster aufbrachen und in das Büro eindrangen. Hier entwendeten sie ein Trekkingfahrrad der Marke Giant. Das Fahrrad ist schwarz mit blauen Streifen.

Beim Einbruch in eine Gaststätte in der Numerianstraße erbeuteten unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen, 14. Juli, Bargeld und ein Laptop. Nach den bisherigen Ermittlungen drangen die Täter zwischen 3 und 4 Uhr über ein Fenster in die Gäststätte ein. Hier entwendeten sie Bargeld und ein Laptop.

Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2250 oder 0651/9779-2290.

