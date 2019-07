Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebe machen Beute in Wohnung und auf Baustelle

Trier (ots)

Eine Wohnung in einem Appartementhaus über der Balduinpassage in der Roonstraße war das Ziel eines Einbrechers in der Zeit vom 9. auf den 10. Juli zwischen 20 und 16.30 Uhr. Hier brach er die Eingangstür zu einem Appartement auf und entwendete diverse technische Geräte.

In der Nacht zum 10. Juli brachen Unbekannte das Vorhängeschloss zu einer gesicherten Baustelle in der Luxemburger Straße auf, an der zurzeit mehrere Häuser saniert werden. Die Tatzeit dürfte zwischen 18.30 Uhr und 7.30 Uhr liegen. Von dieser Baustelle entwendeten die Täter eine größere Menge Kabel und Altmetall. Aufgrund der ersten Ermittlungen vermutet die Polizei, dass die Diebe hierzu ein Fahrzeug mit Anhänger benutzten.

Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.

