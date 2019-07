Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schwerer Diebstahl aus Einfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Wincheringen (ots)

Ungebetene Gäste in der Reiterstraße in Wincheringen.

Unbekannte brachen am vergangenen Samstagabend, 6. Juli, zwischen 22.15 Uhr und 23 Uhr, die an der Rückseite des Einfamilienhauses gelegene hölzerne Tür auf und begaben sich in das Anwesen. Zuvor hatten sie erfolglos versucht, ein Fenster aufzuhebeln.

Als die im Haus anwesende Besitzerin Geräusche wahrnahm und auf sich aufmerksam machte, ergriffen die Einbrecher die Flucht.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 oder -2153 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-1020

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell