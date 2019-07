Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Falschfahrer auf der A 1 in Richtung Koblenz unterwegs

Trier (ots)

Am Sonntag, dem 07.07.2019, um 12:05 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung, dass auf der A 1, zwischen der Anschlussstelle Mehring und der Anschlussstelle Schweich, ein Falschfahrer auf der Richtungsfahrbahn Saarbrücken in Richtung Koblenz unterwegs sei. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Die Fahrerin/der Fahrer soll im Bereich der AS Schweich die A 1 verlassen haben. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug nicht gestellt werden.

Die Polizeiautobahnstation Schweich bittet nun Autofahrer, die von dem Falschfahrer gefährdet wurden bzw. die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, sich zu melden. Hinweise erbeten unter der Telefonnummer 06502/91650 oder per Mail an pastschweich@polizei.rlp.de

