Polizeidirektion Hannover

POL-H: List: Unbekannte beschmieren Bäume und Denkmal mit Hakenkreuzen

Hannover (ots)

Ein Spaziergänger hat am Montagmorgen (22.04.2019) insgesamt 19 Farbschmierereien in Form von Hakenkreuzen und Schriftzügen an Bäumen und einem Denkmal in der Eilenriede entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Der Senior war kurz nach 08:00 Uhr in der Eilenriede spazieren gewesen, als er auf dem Waldweg von der Kleinen Pfahlstraße Richtung Bernadotteallee drei mit roter Farbe auf Bäume gesprühte Hakenkreuze entdeckte. Die herbeigerufenen Polizisten entdecken bei ihrer Absuche insgesamt 19 Hakenkreuze auf Bäumen sowie einem Denkmal. Einige Hakenkreuze waren zudem mit den Schriftzügen "ARD", "GEZ" und "NDR" versehen gewesen. Die Beamten machten die Schmierereien unkenntlich und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /isc, pu

