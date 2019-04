Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: B 59n: Drei Verkehrsunfälle mit fünf Verletzten in fünf Stunden

Rommerskirchen (ots)

Am 01.04.2019 ereigneten sich auf ca. 500 Metern Strecke der B 59n in Rommerskirchen, Höhe Gill, insgesamt drei schwere Verkehrsunfälle. Zunächst war gegen 17:10 Uhr ein aus Richtung Grevenbroich kommender 27-jähriger Motorradfahrer nach derzeitigem Ermittlungsstand nach einem Überholmanöver beim Wiedereinscheren ins Schlingern geraten und zu Fall gekommen. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen wurde.Bei der Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam eingesetzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme ereignete sich der nächste Unfall. In dem durch den Unfall entstandenen Stau wollte gegen 17:45 Uhr ein Fahrzeugführer wenden und übersah hierbei nach derzeitigem Sachstand einen anderen Pkw, der die Fahrzeugschlange in Richtung Bergheim überholte. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Personen leicht verletzt und umliegenden Krankenhäusern zugeführt.

Gegen 21:45 Uhr kam es dann zum dritten Unfall auf dieser Strecke. Ein aus Richtung Bergheim kommender Fahrer erkannte nach derzeitigem Sachstand das Ende der zweistreifigen Verkehrsführung zu spät, reagierte nicht angemessen und kam von der Fahrbahn ab. Er verletzte sich leicht, sein Fahrzeug wurde stark beschädigt. Für die Dauer der gesamten Unfallaufnahmen war die B 59n kurzfristig gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-0



Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell