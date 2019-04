Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mutmaßliches Einbrechertrio nach Fahndung festgenommen

Hannover (ots)

Beamte der Polizeiinspektion West haben in der Nacht zu Ostersonntag, 21.04.2019, drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Sie stehen im Verdacht, kurz zuvor in ein Geschäft am Goetheplatz (Calenberger Neustadt) eingebrochen zu sein.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Anwohner gegen 02:30 Uhr beobachtet, wie das Trio die Schaufensterscheibe des Elektronikladens eingeschlagen hatte und daraufhin die Polizei alarmiert.

Die Einsatzkräfte konnten die drei mutmaßlichen Einbrecher (21 Jahre und zweimal 23 Jahre) in der Nähe des Geschäftes festnehmen - sie hatten noch Teile der Beute bei sich.

Das Trio muss sich nun wegen Einbruchsdiebstahl verantworten und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. /pu, isc

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Andre Puiu

Telefon: 0511 109-1043

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell