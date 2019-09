Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

Idar-Oberstein (ots)

Am 3. September befuhr eine 23-jährige Frau mit ihrem Pkw kurz nach 7 Uhr die Hauptstraße von Tiefenstein kommend in Richtung Idar. In Höhe der Einmündung zur Harald-Fissler-Straße übersah sie beim Linksabbiegen in selbige nicht den Vorrang eines entgegenkommenden Pkw, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der entgegenkommende Pkw überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach liegen. Die 28-jährige Fahrerin dieses Pkw sowie die Unfallverursacherin erlitten leichte Verletzungen. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt ca. 10000 Euro. Durch die Bergungsarbeiten musste der Verkehr an der Unfallörtlichkeit, welche für die Dauer von ca. 45 Minuten voll gesperrt war, umgeleitet werden.

