Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

55765 Birkenfeld (ots)

Am Samstag, 31.08., ereignete sich in Birkenfeld, auf dem Parkplatz "Am Bahnhof" zwischen 17.30 und 20.00 Uhr ein Verkehrsunfall, wobei der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete, ohne seinen Namen und Anschrift zu hinterlassen. Bei einem Ein- oder Ausparkvorgang wurde ein hellbrauner metallic farbener Mercedes B 180 beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000,-EUR geschätzt. Die Polizei Birkenfeld bittet unter der Telefon-Nummer 06782-9910 um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher und auch zum Unfallhergang.

Polizeiinspektion Birkenfeld

