Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Pkw

Hilscheid (ots)

Der Geschädigte hatte am Freitag, den 30.08.2019, seinen Pkw Ford Tourneo auf dem Parkplatz am Erbeskopf in der Gem. Hilscheid geparkt. In der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete aus der Mittelkonsole eine Geldbörse mit Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Morbach (06533-93740) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533-93740

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell