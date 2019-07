Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Kraftradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am 08.07.2019, gegen 16:15 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Kraftrad auf der Oppauer Straße in Richtung Brüsseler Ring. Zur gleichen Zeit fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Auto auf dem Kanaldamm. An der Kreuzung zur Oppauer Straße wollte der 21-Jährige nach links abbiegen und stieß dabei mit dem 22-Jährigen zusammen. Der 22-Jährige wurde über den Lenker seines Kraftrades auf die Windschutzscheibe des Autos des 21-Jährigen geschleudert und fiel dann auf den Asphalt. Er verletzte sich und kam ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

