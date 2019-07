Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Kraftradfahrer - Zeugen gesucht

Am 08.07.2019, gegen 17:50, fuhr eine 50-Jährige mit ihrem Auto auf der A 650 in Richtung Mannheim auf dem mittleren Fahrstreifen. Unmittelbar vor der Pylonbrücke fuhr sie auf die Sperrfläche zwischen der Aufteilung B 37 / B 44 und hielt dort an. Zwei hinter ihr fahrende unbekannte Autofahrer reduzierten deshalb ihre Geschwindigkeit. Ein 33-Jähriger, der als dritter hinter der 50-Jährigen mit seinem Kleinkraftrad fuhr, bremste ebenfalls stark ab, geriet ins Schleudern, stürzte und rutschte gegen das Auto eines 20-Jährigen. Der 33-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Das Auto des 33-Jährigen wurde leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere die Autofahrer, die hinter der 50-Jährigen fuhren. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

