Polizei Bielefeld

POL-BI: Fünfter Verkehrsaktionstag der Polizei Bielefeld zur Hauptunfallursache Nr. 1 im Stadtgebiet

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Die Polizei Bielefeld führt heute, 04.07.2019, mit verstärkten Kräften einen weiteren Verkehrsaktionstag im Bielefelder Stadtgebiet durch. Der mittlerweile fünfte Aktionstag widmet sich dem Thema "Fehler beim Abbiegen und Wenden". Die Polizei Bielefeld führt in diesem Jahr regelmäßig Verkehrsaktionstage zur Steigerung der Verkehrssicherheit in der Innenstadt durch.

"Fehler beim Abbiegen und Wenden" ist die Hauptunfallursache Nummer 1 in Bielefeld. Im Jahr 2018 kam es in 566 Fällen zu Verkehrsunfällen mit dieser Ursache. Für 2019 setzt sich bislang eine Häufung von Verkehrsunfällen mit dieser Unfallursache fort, was die Sinnhaftigkeit für einen Aktionstag zu diesem Thema unterstreicht.

Ziel ist es, die Zahl der Verkehrsunfälle mit dieser Ursache zu verringern. Dazu wird regelmäßig - und insbesondere am Aktionstag - festgestelltes Fehlverhalten konsequent von der Polizei Bielefeld geahndet. Fahrzeugführer werden auf die doppelte Rückschaupflicht, das rechtzeitige Ankündigen des bevorstehenden Abbiegens, das rechtzeitige Einordnen und die Rücksichtnahme auf parallel fahrende oder gehende Verkehrsteilnehmer hingewiesen.

