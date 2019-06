Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Von der Fahrbahn abgekommen

Velen (ots)

Im Straßengraben endete am Freitag eine Autofahrt in Velen: Eine 20-Jährige hatte gegen 12.55 Uhr die Ramsdorfer Straße in Richtung Ramsdorf befahren. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte daraufhin nach links und geriet auf die Gegenfahrbahn, lenkte wieder gegen und fuhr schließlich mit ihrem Wagen in den rechts angrenzenden Graben. Die Velenerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro.

